Norah Jones biedt vertrouwd hoogstaands op nieuwe plaat

Het zevende album van de Amerikaanse zangeres en pianiste Norah Jones (41) is tegelijk vertrouwd en verrassend. Norah Jones is een dochter van de Indiase sitarspeler Ravi Shankar en Sue Jones. Ze maakte enorme furore met haar album Come Away With Me. Dat was in 2001 en ze leek gevestigd als jazz-zangeres bij het gerenommeerde label Blue Note.

In februari 2004 kwam Jones’ tweede studio-album Feels Like Home uit. Binnen één week waren van het schijfje wereldwijd één miljoen exemplaren verkocht. Daarna zakte de loopbaan wat in. Ze sloeg een heel andere richting in met The Fall in 2009 en Daybreaks, het zesde album in 2016.

Ze trad op in films, theaterproducties en is nu weer terug bij het begin, met melodieuze, jazzy stukken. Toch is de sfeer anders: rijper, gelouterd, niet meer het meisje van toen, dat songs als 'Don't Know Why' de wereld in geslingerd heeft. Het rustgevende, zachte stemgeluid van Norah Jones komt uitstekend tot zijn recht in roerige tijden. Haar muziek geeft lucht, licht en kleur, wat ook goed merkbaar is op de single 'To Live'.

