Nieuw album Bob Dylan: ‘Gospel is de muziek bij het goede nieuws.’

Bob Dylan komt vandaag met een nieuwe plaat, Rough And Rowdy Ways. Het is de eerste cd met eigen werk sinds Tempest in 2012.

De tien songs op het dubbelalbum duren in totaal 71 minuten. De titel van het werkstuk is een song van countryartiest Jimmy Rodgers, waarin hij klaagt over zijn slechte gewoontes en manieren, terwijl hij toch goed weet wat heilzaam is. Het liedje was een hit in oktober 1929, de maand waarin de beurs van Wall Street crashte, als inleiding tot een wereldwijde, jarenlange depressie.

Verleidelijk dus om een parallel te zien met de coronacrisis, die naar verwachting een nog dieper effect zal hebben. Maar de apocalyptische wendingen op zijn nieuwe plaat hebben niets met Covid-19 te maken. Drie songs kwamen al uit de mediamachine sinds april, ‘Murder Most Foul’, ‘I Contain Multitudes’ en ‘False Prophet’. Dat laatste wil Dylan niet zijn.

