Nieuw album Rend Collective is origineel en aansprekend

Middenin de coronacrisis bracht de populaire Noord-Ierse folkrock-formatie Rend Collective haar nieuwe album Choose to Worship uit. Met een toepasselijke boodschap: God aanbidden vraagt een keuze, ongeacht je gevoel of omstandigheden. In een wat slepend en langzaam op gang komend titelnummer werken ze dit mooi uit.

De tweede helft van het nummer is dan weer zo aanstekelijk dat je haast automatisch mee gaat zingen en swingen. Een vergelijkbare thematiek komt naar voren op de eerste single van het album ‘Sing It From The Shackles’, met fijn ritmisch handgeklap en een pakkende melodielijn. De rest van het album is een mooie mix van dansbare energieke folkritmes en intieme ballads. Waar de band op het vorige album, om aansluiting te zoeken bij een breder Amerikaans publiek, minder onderscheidend klonk, komen op dit album hun eigen sterke punten meer naar voren: Feestnummers met banjo’s, trompetten en vrolijke ritmes, maar ook pure en intieme ballads.

Choose to worship klinkt weer wat ongepolijster en dat is een sterke keuze.

