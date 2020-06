Optimist Jason Mraz is altijd op zoek naar het goede

Wie toe is aan wat positieve muziek, feelgoodmuziek is misschien nog wel beter gezegd, kan vanaf vandaag luisteren naar Look For The Good, het nieuwe album van optimist Jason Mraz. Al jaren is de Amerikaanse singer-songwriter een groot fan van het genre reggae, dat hoorde je al wel in zijn muziek, maar op deze nieuwe plaat gaat Mraz helemaal overstag.

Niet dat de nummers op dit nieuwe werk heel anders klinken dan zijn hits, neem ‘I Won’t Give Up’ en het uit 2008 afstammende doorbraaknummer ‘I’m Yours’, maar de twaalf muzikale werkjes op Look For The Good zijn net even iets ritmischer. Er is, om het maar even populair te zeggen, naast alle frisheid een heuse reggae-vibe aanwezig. Dat heeft de bijna 43-jarige zanger te danken aan producer Michael Goldwasser, met wie hij vorig jaar contact zocht. Goldwasser is oprichter van het indie-reggae-label Easy Star Records. ‘Ik dacht dat mijn bezoek aan hem zou eindigen in een klein experimenteel project’, aldus Mraz, ‘maar het groeide uit tot iets heel moois en universeels.’

Het zevende studioalbum van Mraz is in twee delen opgesplitst. De ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .