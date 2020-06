De nieuwe Kodaline is niet spectaculair, maar zeker ook geen niemendalletje

In oktober 2018 werd het album Politics of Living gerecenseerd in deze krant. Conclusie was dat de Ierse pop- en/of rockband Kodaline grote moeite heeft om het geweldig ontvangen debuutalbum In A perfect World (2013) op gedegen wijze een vervolg te geven.

De vorige twee albums werden matig ontvangen en met One Day at a Time is er nu een derde poging ondernomen. Oké, het is flauw om over een ‘poging’ te praten, laten we het album maar eens op zichzelf beoordelen. De nieuwe Kodaline bevat een aantal pareltjes. De nummer ‘Wherever You Are’ en ‘Spend It with You’ zijn prachtig. In het laatstgenoemde nummer zijn de strijkarrangementen van Rob Moose ingeschakeld (hij werkte al voor Bon Iver en Jay-Z). Verder staat er vooral radiovriendelijk materiaal op het album. Veilige muziek.

Als je kritisch luistert is ook dit album al met al behoorlijk eentonig. One Day at a Time bevat zeker geen knallers als ‘All I Want’ en ‘High Hopes’, maar aan de andere kant: vervelend is het album zeker ook niet. De band heeft op Spotify meer dan negen..

