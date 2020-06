Onbekende maar kwalitatief hoogstaande pianomuziek van Duo Nadàn

De ene componist wordt wereldberoemd, een ander raakt in de vergetelheid. De in Oostenrijk geboren Heinz von Herzogenberg (1843-1900) is zo’n ondergesneeuwd talent.

Hij schreef een aanzienlijke hoeveelheid muziek, waaronder pianowerken voor vier handen. Aanvankelijk werd Herzogenberg beïnvloed door Wagner, later ontstond zijn diepe bewondering voor Johannes Brahms. Herzogenberg uitte die door op een wat dweperige manier composities van Brahms in zijn eigen muziek te verwerken. Sneu voor Herzogenberg was dat Brahms weinig onder de indruk was van deze bewerkingen. Brahms was meer geïnteresseerd in Herzogenbergs echtgenote Elisabeth, die als meisje les van hem had gehad en met wie hij een langdurige correspondentie onderhield.

De Italiaanse zussen Nadia en Angela Tirino vormen het pianoduo Nadàn. Op twee cd’s voeren ze alle vierhandige pianomuziek van Herzogenberg uit, waarvan verschillende werken..

