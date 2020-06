Een mooi moreel appel van Keb Mo, maar wel een beetje gedegen

Het nieuwe album van Keb Mo is een hommage aan de vrouw, en dan niet zozeer als schoonheidsideaal, maar als miskende chef; vandaar de song ‘Put A Woman In Charge’, krachtig mede uitgevoerd door Roseanne Cash.

Verder zingt de Amerikaanse artiest op zijn veertiende album het mooie duet ‘Beautiful Music’ samen met zijn vrouw Robbie Brooks Moore. Keb Mo komt uit Californië en woont nu in Nashville, Tennessee. Best origineel om de nieuwe cd dan Oklahoma te noemen, de staat waar hij geen wortels heeft. Een band is er wel, want zijn medetekstschrijfster Dara Tucker komt er vandaan.

Het titelnummer heeft een mooie muzikale bijdrage van violist Andy Leftwich en ‘lapsteelgitarist’ Robert Randolph. Oudgediende Taj Mahal doet mee op ‘Don’t Throw It Away’. De teksten van deze plaat zijn nogal boodschapperig en gaat iets te zoetsappig samen met oproepen om het geloof te onderhouden en zelfs de kerkgang niet te verwaarlozen, trouw te blijven aan je partner en plastic en ander afval te hergebruiken. Ga..

