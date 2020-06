Hoe Spotify de muziekwereld (én ons luistergedrag) verandert

Muziek gaat dankzij Spotify minder om de kunst en meer om het nut. Zo is er meer veranderd, weet onderzoeker Robert Prey. ‘Albums zijn als een boek, maar we krijgen steeds vaker losse hoofdstukken.’

Groningen

Streamingdienst Spotify heeft een stevige vinger in de pap van de muziekindustrie. Het Zweedse bedrijf is hard op weg om de grens van 300 miljoen gebruikers te passeren. Iets meer dan drie miljoen daarvan wonen in Nederland. De Canadese mediawetenschapper Robert Prey, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, is er daar een van.

De afgelopen jaren onderzocht Prey hoe muziekplatform Spotify de muziekwereld heeft veranderd, met bijzondere aandacht voor artiesten. Steeds meer muziek, video’s en nieuws worden via platforms geconsumeerd, denk aan Facebook, YouTube en dus ook Spotify. Dat maakt uit, zegt Prey. ‘Een platform klinkt neutraal, als iets waar iedereen op kan staan. Maar een bedrijf als Spotify heeft zijn eigen be..

