De Stichting Muziek in Huis is na 21 jaar volwassen geworden

Eenentwintig jaar en elfduizend concerten verder. De Stichting Muziek in Huis is volwassen geworden. Reden voor een boek waarin op de geschiedenis vol ups en downs wordt teruggekeken.

Directeur Nico de Gier (met blauwe stropdas) is in 2014 gastheer van koningin Máxima bij het 7500e concert van Stichting Muziek in Huis. Achter de piano de toen 84-jarige Daniël Wayenberg en de 18-jarige Martin Oei. (beeld anp / Royal Images, Robin van Lonkhuijsen)

‘Hier kom ik nooit meer’. De hoboïst die net een concert gaf in een zorgcentrum, baalde als een stekker. Niet vanwege het publiek, het waren de zorgverleners die hem dwars zaten. In het restaurant, tijdelijk omgedoopt tot concertzaaltje, zaten ze vlak achter het podium te kletsen en te roken.

Vijftien jaar later was de hoboïst terug in dit centrum, De Bolder in Huizen. Trots zat hij als gastheer naast de eregast van die dag, koningin Máxima, om het 7500e concert van de door hem opgerichte stichting bij te wonen. Er was intussen wel wat veranderd. De Bolder had een nieuwe leiding gekregen, concerten werden er nu zonder problemen gegeven.

Het is een van de anekdotes uit het boeiende boek Buitenbeentje in de ouderenzorg. Daarin vertelt oprichter en directeur Nico de Gier van zijn pa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .