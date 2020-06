Nieuw live-album van Bethel Music opnieuw boordevol met bemoediging

Vorige week kwam alweer het vijftiende live-album van Bethel Music uit, opgenomen in de Bethel Church in Redding in Californië. Zeventien nummers en bijna twee uur aan het muziek vullen het schijfje, ook te beluisteren op streamingsdiensten als Spotify.

Het kenmerkende geluid van het christelijke collectief komt ook op dit album duidelijk naar voren: typische worshipklanken worden afgewisseld met pop/rock-achtige intermezzo’s, onder leiding van bekende aanbiddingsleiders als Brian en Jenn Johnson, Jonathan David en Melissa Helser (’No Longer Slaves’) en Josh Baldwin. Het album is niet alleen voor luisteraars een geloofsbemoediging, maar ook vo..

‘We ervaren de Heilige Geest meer en meer en worden aangemoedigd om meer van God te zoeken’, aldus Brian Johnson. ‘Ongeacht wat er om ons heen gebeurt, we dienen een geweldige God. Opwekking is hier en nu.’ Het nummer ‘God of Revival’ en het titelnummer gaan daar met name over, al staat het hele album vol met bemoediging: ‘Anything is Possible, ‘Champion’, ‘I Will Rise’ en ‘My Hands Are Open’.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .