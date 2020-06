Duncan Laurence schrijft, ploetert en wil alleen het allerbeste

‘Ik heb nooit het gevoel dat ik alle liedjes die ik schrijf uit moet brengen, zegt de Nederlander daarover, ook al schreef hij al tientallen liedjes. ‘Ik ben iemand die echt voor kwaliteit gaat, waarvan ik weet: dit is wat ik wil uitbrengen en hier sta ik helemaal achter.’ … Wel is er nu een ep met vijf nummers: Worlds On Fire, inclusief de singels ‘Arcade’, ‘Love Don’t Hate It’ en het..

Dit laatste nummer, een fijn in het gehoor liggend popliedje, schreef Laurence met Brett ‘Leland’ McLaughlin en gaat over het gevoel van het alleen-zijn in de nacht. De eenzame nacht. Laurence is eerlijk en kwetsbaar in zijn nummers en dat maakt zijn muziek sterk. En kwalitatief is de muziek hoogstaand: kop- en borststem worden ‘moeiteloos’ met elkaar afgewisseld. Ook de overige nummers ‘Yet’ e..

