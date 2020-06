Moreland kan in eenvoudige taal een heel scala aan gevoelens aanboren

De titel geeft al aan dat het hier gaat om het vijfde album van John Moreland. De gezette Amerikaanse artiest, met pet en tattoo’s, schrijft al een jaar of tien rake songs over zijn land en wat er mis kan gaan in de maatschappij en met relaties.

Deze plaat wijkt in zoverre af dat het meer een echt bandgeluid is. Dat komt omdat hij een aparte producer in de arm heeft genomen: Matt Pence (Jason Isbell, The Breeders). Pence speelt ook op slagwerk, met Bonnie Whitmore op bas en John Calvin Abney op een overvloed aan instrumenten. De liedjes zijn sterk, poëtisch, soms ook weemoedig, boos of cynisch. Moreland kan in eenvoudige taal een heel ..

‘In Times Between’ is een adembenemend eerbetoon aan songwriter Chris Porter, een vriend van Moreland, die in 2016 op tragische wijze omkwam bij een ongeval met een busje. ‘When My Fever Breaks’ beschrijft de relatie van Moreland met zijn vrouw en werd geschreven over een periode van drie jaar. Door het hele nieuwe album loopt een rode draad: hou ook van jezelf en vindt vrede in een tumultueuze..

