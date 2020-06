Harry de Jong uit Heerenveen sprak bijna met iedere muzikant

Harry de Jong (1952) is dichter van vier bundels, Fries in hart en nieren en popjournalist. Hij interviewde tussen 1974 en 2019 bijna tweeduizend popmuzikanten. De mooiste stukken praat hij nu aan elkaar in een boek dat gemeten aan die halve eeuw reizen en roken, drinken en discussiëren, nog best dun is, slechts zevenhonderd pagina’s.