Mind the Mill verrast met fijn en positief album in roerige tijden

Mind the Mill is een duoproject van Pieter en Jerney Molenaar. Pieter Molenaar werkte al veel langer aan sferische composities met behulp van onder meer soundscapes. Toen hij het gevoel kreeg dat in zijn muziek de vrouwelijke stem ontbrak, hoorde hij Jerney Molenaar zingen tijdens een openluchtfestival.

Hun opa’s bleken broers te zijn maar Jerney en Pieter hadden elkaar nog niet eerder ontmoet. Ze gingen samen aan de slag en het resultaat is een tijdloos album waarin het zorgeloze karakter van de jaren zestig doorklinkt. De nostalgische, deels akoestisch, deels elektronische muziek van September Flower past goed in een periode waarin het leven voor een belangrijk deel tot stilstand is..

Haar vocalen sneeuwen soms wat onder in het totaalgeluid, maar in elk nummer tovert de zangeres weer andere kleuren tevoorschijn. Hoe kaler de instrumentatie, hoe beter je hoort hoeveel ze in haar mars heeft. ‘Comfort Zone’ klinkt als een zomerhit die de rest van het seizoen in je hoofd blijft zitten. Ook het hoesontwerp is prachtig en pleit voor de aanschaf van vinyl.

