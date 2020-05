Verstilde retoriek rondom het levenseinde

Confronterend en toch fijnzinnig: het Klaglied van Dietrich Buxtehude, waarmee dit album opent. Zonder terughouding bezingt Buxtehude − met de countertenor van Maarten Engeltjes − het verdriet om zijn gestorven vader. Tegenwoordig zie je volwassen mensen niet gauw zo openlijk treuren over de dood van bejaarde ouders of grootouders. Maar in deze coronatijd mogen ook die gevoelens naar de oppervlakte komen, of je dierbare nu aan het coronavirus is gestorven of aan iets anders. Al konden Maarten Engeltjes, bariton Andreas Wolf en PRJCT Amsterdam vooraf onmogelijk bevroeden dat Nicht mehr hier zou uitkomen tijdens een pandemie.