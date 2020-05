3JS overtuigen met positief en toegankelijk album

De 3JS hebben een een wisseling in de formatie achter de rug. Jan de Witte (die vanaf 2013 in de band zat) heeft in gitarist Robin Küller een opvolger gekregen. En daarmee bestaat de Volendamse band, verder bestaande uit leadzanger Jan Dulles en Jaap Kwakman, niet meer uit drie J’s.

Geen probleem, vinden de muzikanten zelf. De 3JS is een naam die na al die jaren vertrouwd in onze oren klinken. Het nieuwe album De Aard Van Het Beest is een positieve plaat geworden. Dat was ook de bedoeling. Zanger Dulles zei daarover tegen nu.nl: ‘We hebben we onszelf de opdracht gegeven alleen positieve liedjes te schrijven waar we zelf blij van worden.’ Twee singels hebben ze al ..

Met nummertitels als ‘Dansen Tot Het Over Is’, ‘Het Kind In Mij’ en ‘De Zonnige Kant Van De Straat’ kunnen we concluderen dat de 3JS hun positieve opdracht op goede wijze hebben voltooid. Prima teksten, toegankelijke deuntjes, ja, lentefris is een terechte typering.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .