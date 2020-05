Goede uitvoering van Isabelle Faust van een ‘onspeelbaar’ werk

Net als veel andere violisten liep Isabelle Faust met het vooroordeel rond dat het Vioolconcert (op. 36) van Arnold Schönberg (1874-1951) afstandelijke muziek zou zijn. Met name de latere composities van de uit nazi-Duitsland naar Amerika gevluchte Schönberg worden vaak bestempeld als emotieloos werk dat geschreven had kunnen zijn door een kunstmatig intelligente robot. Daar komt nog bij dat zelfs een beroemdheid als Jascha Heifetz Schönbergs vioolconcert ‘onspeelbaar’ noemde. Wie dat stuk wilde uitvoeren, aldus de Russisch-Amerikaanse violist, had minstens zes vingers aan iedere hand nodig. Het verschil tussen Isabelle Faust en veel andere musici is dat zij openstaat voor nieuwe ideeën en ook bij het maken van een album het experiment niet schuwt.