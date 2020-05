Een orgelfeest in de Grote of St. Bavokerk in Haarlem

‘Een improvisatie die niets anders is dan een letterlijke herhaling van zetten, is overleden bij aankomst.’ Dat is fraai uitgedrukt door Sietze de Vries in het booklet bij de recent uitgekomen cd Geneefse psalmen IV. Niets zo vervelend als improvisaties die van voorspelbaarheden aan elkaar hangen. Dat is dan ook het laatste wat je van de improvisaties van De Vries kunt zeggen, al heeft hij wel een herkenbare stijl.

Voor zijn vierde psalmen-cd heeft De Vries het Müller-orgel van de ‘protestantse Bavo’ in Haarlem uitgekozen. Dat al maakt de cd aantrekkelijk, want het Müller-orgel is een van de voornaamste kroonjuwelen van de orgelkunst in Nederland. Alleen al de vorm van het orgel is majesteitelijk en imposant. Ook qua klankkleur en diversiteit is het een feest om naar te luisteren, mede dankzij de geweldig..

Aan het grote harmonieorkest, zoals kerkelijk organist Anton Pauw het instrument met recht aanduidt, is onverbrekelijk de naam verbonden van Klaas Bolt. Hij was bijna veertig jaar de vaste bespeler van het Müller-orgel. Terecht brengt De Vries hem een hommage door een veertiendelige bewerking van Psalm 56, waarin je Bolts stijl moeiteloos terugvindt. Daarvoor heeft De Vries het orgel dan al via..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .