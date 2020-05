Zingen over alcoholisme en genade

Jason Isbell wordt gezien als een van de beste Amerikaanse songwriters van deze tijd. Niet voor niets heeft de in Nashville woonachtige Isbell inmiddels vier Grammy’s achter zijn naam staan. Of het nu een soloalbum is, of een plaat met zijn band The 400 Unit, er wordt altijd reikhalzend uitgekeken naar nieuw werk van Isbell.

Ook Nederland is al een poos gevallen voor de country/americana van Isbell; zijn shows verkopen hier altijd uit. Amanda Shires, zijn vrouw, speelt en zingt op de vrijdag verschenen plaat Reunions weer volop mee, evenals Isbell nummers schrijft voor The Highwomen, de country-supergroup waar Shires deel van uitmaakt. Zo houd je elkaar van de straat. Nuttig, in coronatijden. Makkelijk was..

Zijn eerste soloalbum Southeastern (2013) reflecteert volop op zijn nieuw verworven nuchterheid. Ook op Reunions zingt Isbell er over in ‘It Gets Easier’. ‘Last night I dreamed that I’d been drinking / Same dream I have about twice a week / I had one glass of wine / I woke up feeling fine / That’s how I knew it was a dream’.

