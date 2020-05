Lekker pittig werk van de Nederlandse rockgroep Kayak

Dat was schrikken, vorig jaar oktober. Ton Scherpenzeel, toetsenman en componist van de Nederlandse rockgroep Kayak, kreeg hartproblemen in Griekenland, waar hij met zijn vrouw Irene vier maanden per jaar woont. In Nederland werd een stent in een kransslagader geplaatst, maar de plannen voor een tournee werden uitgesteld en ‘het virus’ stelde die nog eens uit.

Intussen was er van de lopende concertreeks wel een mooie registratie gemaakt, met een behoorlijk stevig geluid en songs van het in 2018 verschenen album Seventeen. Kayak bestaat al bijna vijftig jaar en maakte een aantal doorstarts. Het is allang niet meer de complexe symfonische pop van voorheen, maar voluit een band van deze tijd. Daarom passen de nieuwe nummers goed bij de in leren..

De opnamen werden gemaakt in De Boerderij in Zoetermeer en het Zwolse Hedon. 22 songs in uitmuntende geluidskwaliteit. Kayak stelt geen ‘deadline’, ook gaat het beter met de inmiddels ervaren heidewandelaar Scherpenzeel. De rust doet hem goed en boort nieuwe creatieve bronnen aan.

