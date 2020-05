Zwaarmoedige zangen van de ‘Belgische Orpheus’

Maandenlang al staan we gedwongen stil bij onze sterfelijkheid. En Cappella Amsterdam kon de pandemie niet voorzien, maar de timing van Inferno is frappant. Lassus’ late motetten bezingen vergankelijkheid en dood.

‘Ik ben in mijn hele leven nog nooit zo melancholisch geweest als nu, en eenzaam.’ Dit schrijft Orlandus Lassus in 1574, als hij nog twintig levensjaren voor de boeg heeft. De ‘Belgische Orpheus’, in 1532 geboren als Raoul de Lâtre, was nogal zwaarmoedig van aard. En dat werd er in de loop der jaren zeker niet beter op.

‘Er is een brief van zijn vrouw, waarin ze beschrijft hoe hij helemaal niet meer wilde praten en eigenlijk ook niet eens wist wie zij was’, zegt dirigent Daniel Reuss van Cappella Amsterdam. ‘Toen hebben ze er maar een dokter bijgehaald. En die stelde een aandoening vast die wij nu depressie zouden noemen.’

