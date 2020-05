Het werken in een rustige omgeving heeft Other Lives goed gedaan

Het heeft even geduurd, maar na vijf magere jaren is de Amerikaanse indie- en folkband Other Lives terug met nieuw materiaal. En wat voor materiaal: het meer elektronische geluid van albumvoorganger Rituals is ingewisseld voor het instrumentvolle For Their Love, opgenomen en geschreven in het rustig en bergachtige Oregon, daar waar frontman Jesse Tabish woonachtig is. Het is vakkundig werk geworden.

Het werken in een rustige omgeving heeft de band goed gedaan. Instrumenten te over, gekoppeld aan het dromerige stemgeluid maakt deze plaat van Other Lives, opgericht in 2004 (eerst onder de naam Kunek), bijzonder gevarieerd. Dat hoor je meteen bij de start van het album. Het dromerige ‘Sound of Violence’ wordt opgevolgd tot het lekker ritmisch klinkende en als single uitgebrachte ‘Lost Day’.

Other Lives laat heel wat verschillende emoties horen op For Their Love, van verdrietig tot vrolijk en van klein (’Sideways’) tot bombastisch (’Nites Out’). Als je Other Lives wil vergelijken met een andere band, zou je misschien wel bij de Nederlandse band Blaudzun uitkomen. Conclusie: dit album is een fijne ontdekkingsreis.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .