Uitbundige overwinningsmuziek van the Gospel Sessions

Voor Michelle David is gospel veel meer dan een interessante muziekstroming. Dat blijkt uit haar podiumpresentatie en de intense manier waarop ze haar liederen uitvoert. Michelle David laat haar diepe liefde voor God zien, ook als het leven zwaar is.

De Amerikaanse zangeres, die na een Europese musicalcarrière in Amsterdam neerstreek, is niet alleen een wedergeboren christen, ze begon in Nederland tevens aan haar tweede muzikale leven. The Gospel Sessions was bedoeld als een tussendoorproject, maar dankzij het onverwachte succes bij een breed publiek, ligt het vierde album nu in de winkel. Op deel drie was al te horen dat prachtige, opzwepe..

Na het verschijnen van het vorige album werd Michelle David zelf ernstig ziek. Ze werd behandeld voor borstkanker en wist haar ziekte lang te verzwijgen voor haar medemuzikanten Onno Smit en Paul Willemsen. De theatertournee maakte ze af alsof er niets aan de hand was.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .