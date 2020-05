Lilly Hiatt waagt zich aan een wonderlijk kalm en sereen album

Een scheiding, een beroemde artiest als vader die verslaafd en afwezig was, een moeder die zichzelf ombracht toen ze een peuter van twee was. Lilly Hiatt zou reden hebben voor levenslange blues. Maar haar vierde album klinkt eerder verzoenend, senang; en pa zelf zingt volop mee in ‘Some Kind Of Drug’, wat een songtitel!