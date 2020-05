De muzikale kleuren van IJslandse pianist Víkingur Ólafsson

Debussy en Rameau, op het eerste gezicht twee namen die niet veel met elkaar te maken hebben. Claude Debussy (1862-1918) was een Franse impressionistische componist. Hij schreef veel werken die uitstekend bij het klankkarakter van de piano passen. Zijn landgenoot Claude Debussy (1683-1764) leefde bijna tweehonderd jaar eerder in een heel andere tijd, die van de barok. De piano bestond nog niet, Rameau schreef zijn klavierwerken voor het klavecimbel.

En toch … Debussy was een groot bewonderaar van het werk van Rameau. In 1903 woonde hij een uitvoering bij van Rameaus opera Castor et Pollux en was hij laaiend enthousiast. Datzelfde gold ook voor de IJslandse pianist Víkingur Ólafsson (1986) toen hij zich in het werk van Rameau verdiepte. ‘Wat ze gemeen hadden was dat ze beiden revolutionair waren’, schrijft Ólafsson in het cd-boekje over Deb..

Op deze cd biedt Víkingur Ólafsson een mix van het werk van de twee componisten en dat levert in dit geval een smaakvol geheel op. De werken sluiten in karakter en toonsoorten vaak op elkaar aan. Soms spettert het, soms is het heel verstild. Soms klinkt het heel impressionistisch, heel sfeervol, een andere keer wat afstandelijker. Wat vooral opvalt is de fenomenale techniek van de IJslander, wa..

