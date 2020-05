‘Awopbopaloobopalopbamboom!’ Little Richard (1932-2020)

Van de pioniers in de rock-‘n-roll was Little Richard de meest religieuze. De Amerikaanse artiest overleed zaterdagmorgen op 87-jarige leeftijd in zijn woonplaats Macon, in de staat Georgia.

Little Richard in 1966 (beeld wikimedia)

Little Richard had van 1955 tot 1958 achttien grote hits, met songs als ‘Tutti Frutti’(waarin de kreet ‘Awopbopaloobopalopbamboom!’ zijn handelsmerk werd, ‘Lucille’, ‘Long Tall Sally’ en ‘Good Golly Miss Molly’. Daarna was hij vooral beroemd als zanger, pianist en showman. Muzikaal had hij grote invloed op het ontwaken van The Beatles, later Michael Jackson en vooral Prince, die zijn extravagan..

Richard Wayne Penniman werd op 5 december 1932 geboren in Macon, Georgia. Hij was een van de twaalf kinderen van Bud Penniman en Leva Mae Stewart. Zijn vader was diaken in verschillende pinkstergemeenten, maar ook handelaar in illegale whiskey en uitbater van de nachtclub The Tip Inn. Hij werd later vermoord. Moeder was baptist en actief in kerkkoren. De kleine Richard speelde piano en zong rau..

