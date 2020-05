Onbewust hoor je het Woord bij Bongeziwe Mabandla

Bongeziwe Mabandla. Zijn naam is mooi, zijn muziek nog veel mooier. De Zuid-Afrikaan maakt een mix van moderne folk met traditionele, Afrikaanse invloeden. Om dat laatste te benadrukken zingt Mabandla in het Xhosa, een van de officiële talen van Zuid-Afrika. Een zogenaamde ‘kliktaal’.

Frappant is dat Mabandla niet eerst naam maakte in zijn thuisland om vervolgens de rest van de wereld te veroveren; het ging precies andersom. Vooral Frankrijk omhelsde de zanger al snel, maar ook in Nederland trad Mabandla al meermaals op, waaronder bij Vrije Geluiden (VPRO). Check op YouTube vooral de opnames van die show; de stem van Mabandla is live weergaloos, misschien nog wel mo..

De muziek van Mabandla varieert van gevoelig en verstillend tot opgewekt en uiterst beweeglijk; zelfs voor Hollandse heupen. Mabandla is een diepgelovige jongen. Daar zingt hij ook over. Mijn vrouw, die studeerde in eSwatini (voorheen Swaziland), herkende in de teksten van Mabandla wat woorden uit haar lokale kerk. Met wat hulp van Google Translate werd haar vermoeden bevestigd.

