Sevdah is geen Balkankitsch, zeker niet met Damir Imamovic

Hij maakt geen makkelijke muziek, Damir Imamovic. Maar ‘sevdah’ is dan ook heel wat anders dan een zigeunerbruiloft of nog erger, ‘turbofolk’.

Damir Imamovic is van 1978. Hij werd geboren in Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië. Als kind woonde hij in Joegoslavië, als tiener zat hij met zijn stad opgesloten tijdens de drie jaar van belegering door Servische troepen. Als student richtte hij zich op filosofie en werkte hij als redacteur bij een uitgeverij.

Maar hij kon zijn bestemming niet ontlopen. Die lag in de muziek, en dan die met de diepste wortels in de cultuur van Bosnië, waarin uiteenlopende tradities eeuwenlang best soepel samen gingen totdat die verwoestende oorlog van de jaren negentig veel kapot maakte. Niet alles. Als ergens het muziekleven is opgebloeid, is het wel in Sarajevo, een kwarteeuw na de oorlog.

