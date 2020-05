Gloednieuwe orkestrale versie van een van de eerste poporatoria valt goed

Dit is een gloednieuwe orkestrale versie van een van de eerste poporatoria, het ruim vijftig jaar geleden door Pete Townshend geschreven en door zijn Britse groep The Who opgenomen meesterwerk Tommy. Dat is het verhaal over het gehandicapte, autistische jongetje dat geniaal kon spelen aan de flipperkast. Het stuk is nu een orkestarrangement, maar wel met de zanger van toen.

Roger Daltrey is helemaal niet versleten, zijn stem doet het nog en het thema van dit verhaal is tijdloos. Even ben je bang dat je ze mist, de overleden bassist John Entwistle en drummer Keith Moon, de twee leden van The Who die niet meer bij ons zijn. Maar de arrangementen van David Campbell zijn heel bijzonder en ook de uitvoering van het Budapest Scoring Orchestra onder leiding van producer ..

+ The Who is nog bij de tijd

