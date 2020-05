Mooi project van Saruwatari om alle pianowerken van Berger op te nemen

Wie was Wilhelm Berger (1861-1911)? Maar weinig muziekliefhebbers zullen op die vraag direct een antwoord weten. Eigenlijk vreemd, want tijdens zijn leven was de Duitser een bekende pianist en componist. Maar na zijn dood werd hij snel vergeten.

Veel muziekliefhebbers vonden zijn muziek wat ouderwets. Helemaal onbegrijpelijk is dat niet. Berger was een groot liefhebber van de fuga, een muzikale vorm die vooral in de barok in trek was. Zo’n werk begint eenstemmig met een thema dat daarna in de andere stemmen wordt herhaald en bewerkt. Vooral Bach heeft prachtige fuga’s geschreven.

Die van Berger doen soms aan barokke fuga’s denken, maar ze bevatten toch ook vele meer dramatische, romantische elementen. Toch, als je een hele cd met (bijna) alleen fuga’s hoort, kan ik me voorstellen dat veel negentiende-eeuwse luisteraars meer meegesleept wilden worden in werken waarin veel sterker allerlei gemoedstoestanden zijn uitgebeeld. Aan de pleitbezorger van Berger, de Nederlands-J..

