Bij de Zaanse muziekgroep De Kift is zelfs weemoed eigenzinnig

Op 26 maart bracht de Zaanse muziekgroep De Kift een serenade aan alle bewoners en personeel van Verpleegtehuis Rosariumhorst in Krommenie en in het bijzonder aan oud trompettist en vader Jan Heijne. Zoon Ferry is zanger en tekstschrijver, diens broer Marco slagwerker en techneut van De Kift.

Nu, anderhalve maand later, is het nieuwe album uit: Hoogriet. Het is de twaalfde plaat van De Kift, in dertig jaar. Op de cd staan twaalf songs. Twaalf is het getal van de volheid, in de Bijbel en ver daarbuiten, memoreert de groep zelf in begeleidende teksten.

De Kift is een eigen genre. Je kunt hoogstens elementen in hun idioom definiëren: punk als voortwoekerend vertrekpunt in het Noord-Holland van de jaren negentig, en fanfare, kopermuziek die aangeeft hoe belangrijk de eigen omgeving, de mensen, het verenigingsleven is. zeker nu, met anderhalve meter als nieuwe norm voor intimiteit, betrokkenheid en vijftig kleuren weemoed, waarin De Kift grossiert.

