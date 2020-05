Een live-album van Elbow met heel veel hoop en liefde voor de wereld

Een paar weken eerder dan gepland heeft de Britse band Elbow het live-album Live at The Ritz - An Acoustic Performance gelanceerd op streamingsdiensten, cd en lp. De reden laat zich gemakkelijk raden: het coronavirus.

‘Dit is voor iedereen die we nu niet in het echt kunnen zien’, aldus leadzanger Gur Garvey tegen radiostation Studio Brussel. Het is volgens Garvey een album geworden met veel favorieten van fans, ‘opgenomen in onze hometown Manchester’.

De mannen van Elbow laten zich op dit album van hun beste kant horen. Af en toe een woordje en een grapje van Gurvey en daarna altijd weer die diepzinnige teksten van een band met inhoud. Het is goed vertoeven met de muziek van Elbow. En met een akoestische versies zoals je ze in The Ritz hoort, droom je al helemaal weg. Van ‘Magnificent (She Says)’ tot ‘Weightless’ en van ‘Empires’ tot ‘Scatte..

