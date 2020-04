Harde noten: Zijn er buiten de Psalmen geschikte klaagliederen voor handen?

Waar zijn de (christelijke) klaagliederen in ons leven, in onze liturgie? Ik ben vast niet de enige die dat opvalt sinds we in coronatijden leven. Sowieso vind ik veel moderne aanbiddingsmuziek soft en gepolijst, maar als het tegenzit drukt dat zwaarder zijn stempel. Er is niets mis met het bezingen van Gods eer en almacht in tijden van crisis, maar als dat het enige recept is, word ik er kriegelig van. Het is zoals de protestantse hoogleraar dogmatiek Maarten Wisse zaterdag in deze krant zei: je mag ook met God worstelen. Liederen kunnen daarbij helpen.