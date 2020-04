Amerikaanse zangeres Lucinda Williams woedt hoopvol

De duivel waart rond in haar liederen, zoals een eeuw geleden al in de zompige delta waar de Amerikaanse blues ontstond. Maar goede zielen worden beschermd door betere engelen.

Het is de titel van haar nieuwe album. ‘Ja, eerst dacht ik aan Bad Blues of zoiets, maar dat maakt het te somber. Good Souls Better Angels biedt zeker in deze tijden perspectief.’

Ook de Amerikaanse artieste Lucinda Williams (67) zit thuis. In haar geval is dat Nashville, Tennessee. Dat is de bakermat van de countrymuziek, maar ook een strak geoliede machine met hokjes, vakjes en christelijke omgangsvormen. En in beide categorieën paste ze nooit. ‘Too country for rock, too rock for country’, klonk het vanuit de muziekindustrie. En ‘mensen die ik leerde kennen..

