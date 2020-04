Milow verrast fans: ‘Hopelijk helpt dit album je af te leiden van je dagelijkse zorgen’

De Belgische singer-songwriter Milow heeft vorige week zijn fans verrast met een nieuw live-album: Dream So Big Eyes Are Wide (Live). Het is Milow’s derde live-album, opgenomen in de Lotto Arena in Antwerpen en het Amsterdamse Carré, in samenwerking met het Antwerp Philharmonic Orchestra. De concertreeks werd niet ver voor de uitbraak van de coronacrisis afgewerkt. ‘

Hopelijk helpt dit album je af te leiden van je dagelijkse zorgen’, aldus de zanger op Instagram, ‘ook al is het maar voor een uur’. Het live-album is alleen digitaal verkrijgbaar en bevat vijf nummers van Milow’s laatste studioalbum Lean Into Me. Maar dat niet alleen. Zo hoor je extra lange uitvoeringen van hits als ‘Howling At The Moon’ en ‘Ayo Technology’ en is het nog niet eerder u..

Al met al is dit een alleraardigst live-album opgenomen en mogen we het als een volwaardige release beschouwen. De opname is goed, het publiek is niet stoorbaar aanwezig en de toevoeging van het Antwerp Philharmonic Orchestra is een uitstekende keuze geweest van onze zuiderbuur.

