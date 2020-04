Subtiele passie en breekbare schoonheid van Klara Würtz en Kristóf Baráti

Klara Würtz en Kristóf Baráti leerden elkaar op een bijzondere manier kennen. De Hongaars-Nederlandse pianiste wilde enkele jaren geleden Beethovens Frühlingssonate uitvoeren, maar haar violist was nergens te bekennen. Ze vroeg aan haar publiek of er toevallig iemand aanwezig was die het stuk kon spelen, waarna Baráti zich meldde. De twee musiceerden samen alsof ze nooit anders hadden gedaan en een gouden duo was geboren.

Würz en Baráti namen in de jaren die volgden albums op met de vioolsonates van Beethoven, die lovend werden ontvangen. Ook een latere collectie sonates van Brahms werd een succes. Onder het motto ‘never change a winning team’ stortten de Hongaarse musici zich deze keer op een drietal Franse vioolsonates die aan het begin van de twintigste eeuw werden gecomponeerd door Debussy, Ravel en Franck.

Hoewel César Franck (1822-1890) in België is geboren, wordt hij, dankzij zijn jarenlange verblijf in Frankrijk en alle muzikale invloeden van dien, vaak gerekend tot de Franse componisten. Francks sonate klinkt beheerst, maar Würtz en Baráti weten de onderliggende passie subtiel naar voren te halen. Met name in het laatste deel imponeren Würtz en Baráti met gedreven samenspel. Deze uitvoerin..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .