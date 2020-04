Saskia Coolen verkende de grenzen van haar instrument: de blokfluit

In het voorjaar van 2017 verbleef Saskia Coolen een aantal weken in de Verenigde Staten. De blokfluitiste zou naar een centrum waar ze allerlei improvisatietechnieken zou bestuderen. Maar, vlak voor het vertrek overleed haar man, Erik Beijer. Wat nu? Ze besloot toch te gaan en haar drie zoons ieder twee weken te laten overkomen. ‘Een gouden greep’, schrijft ze in het boekje bij deze cd. Twee jaar later, in 2019, besloot ze een cd te maken met de kennis die ze in Amerika had opgedaan.