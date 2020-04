Elkington schept het het ene na het andere knappe arrangement

James Elkington, afkomstig uit Chicago, is een fenomenale gitarist en songwriter. Dat valt onmiddellijk op bij het beluisteren van zijn tweede album Ever-Roving Eye. Dromerige folk waarbij je niet aan wegdommelen toe komt, dat typeert dit werk misschien wel het beste. De gitaarklanken zijn interessant - subtiel, fijne loops en meer van dat soort werk - en de stem van Elkington doen zijn werk meer dan goed. Grappig is dat het meest dromerige aspect van dit album misschien wel Elkingtons stem is, bovendien is de songwriter nogal poëtisch aangelegd.