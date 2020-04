Het rijke Friese muzikale erfgoed gebundeld op een website

Nu het geven van concerten voor musici vrijwel onmogelijk is geworden, is het de moeite waard om langer stil te staan bij muziek die er al is. Zo werd in Friesland tien jaar geleden het Frysk Muzyk Argyf opgericht met als doel het ontdekken, het ordenen en het verklanken van het rijke Friese muzikale erfgoed.