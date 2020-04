Een mooie en prachtig uitgevoerde dwarsdoorsnede van Rachmaninoffs werk

Pats. Boem. Het Eerste Pianoconcert (opus 1) van Rachmaninoff komt meteen met fors hoorngeschal binnen. Je hoort meteen, dit is niet geschreven door een uitgebluste, oude man. Nee, de componist was achttien toen hij dit werk schreef.

Overigens reviseerde hij het later, in het najaar van 1917 toen de kogels van de communistische revolutie hem bijna om de oren vlogen. Hij slaagde erin met de laatste trein van Sint-Petersburg naar de Finse grens te reizen, waarna hij in een open arreslee naar Helsinki ging. Deze cd biedt in kort bestek een dwarsdoorsnede van Rachmaninoffs werk. Want behalve opus 1 (uit 1891/1917) staat er ook ..

Pianiste Anna Federova is de ideale vertolkster voor dit repertoire. Zij laat haar instrument zingen, niet alleen in deze twee werken - begeleid door het enthousiast spelende Symphonieorchester St. Gallen - maar ook in vijf boeiende Preludes.

