Hopen op een open hemel in een lied met lichte terts

Laren

Stralend kwam hij binnen met Het Nieuwe Liedboek, toen hij begin oktober 2018 door het Nederlands Dagblad werd geïnterviewd. Er stond er eentje van hem in. ‘Nu gaat de hemel open’, het ‘lied van de huisgenoot.’ Lied 499. ‘Nu gaat de hemel open, de aarde raakt in bloei, de vrede daalt van boven, God lacht de mensen toe.’

De melodie was van hem, de tekst van schrijver, dichter, spreker, theoloog en dierenactivist Hans Bouma, precies een halfjaar ouder dan hijzelf. ‘Nou, het is bijna zover. Ik hoop maar dat ze me binnenlaten.’ Louis van Dijk wist toen een jaar dat hij aan Alzheimer leed, nadat in 2011 ook al slokdarmkanker was geconstateerd. Op Paaszondag overleed hij, 78 jaar oud. Hij woonde al een tijd in he..

