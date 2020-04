Krzysztof Penderecki, een vooruitstrevende componist

Krzysztof Penderecki (1933-2020) stond aanvankelijk bekend als avant-gardecomponist, maar in de jaren zeventig keerde hij terug naar traditionelere muzikale vormen. Zijn vrienden uit de culturele voorhoede lieten hem als een verrader vallen, maar het grote publiek omarmde hem.

Weinig componisten werden zo vaak onderscheiden als Penderecki, die wereldwijd 22 eredoctoraten ontving. Op 29 maart overleed de Poolse componist, muziekpedagoog en dirigent op 86-jarige leeftijd.

Als componist maakte Penderecki een flitsende start; hij stuurde anoniem enkele werken in voor een prestigieuze compositiecompetitie en won zowel de eerste, de tweede als de derde prijs. Na het volgen van klassieke piano- en vioollessen had Penderecki zich op het conservatorium in Krakau toegelegd op de kunst van het componeren. Daarnaast studeerde hij filosofie, kunst- en literatuurgeschied..

