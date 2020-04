Zangeres Mariecke Borger: ‘Het draait om de kleine clichés. Gelukkig zijn met het leven dat je leidt.’

Mariecke Borger: 'Het is de uitdaging om muziek in mijn leven te houden.' (beeld McKlin Fotografie)

De zachte, zuivere zang van Mariecke Borger (32) lijkt ons te willen kalmeren tijdens deze coronacrisis. Best een lastige tijd om een plaat uit te brengen; alle zalen en theaters zijn gesloten. Zeven jaar na haar debuutalbum Through my eyes is er toch nog een tweede plaat verschenen van de getalenteerde singer-songwriter. Maar optreden was z..

En dat blijft nog wel paar jaar zo, want die knop heeft ze omgezet. Een keuze die rust geeft. Ze is gelukkiger dan ooit. Zonder de hooggespannen verwachtingen die ze zichzelf oplegt. Liever de luwte. Liever een leven zonder druk. Dat heeft ze van haar vader Jan. Zelf ook muzikant, al jaren vaste toetsenist van Elly & Rikkert. Hij zegt over zijn dochter: ‘Dat hele ambitieuze zit niet zo i..

