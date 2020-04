Trance-dj Ferry Corsten verrast met album vol verstilling en creativiteit

Ferry Corsten, geboren Rotterdammer, is een dj en producer die vele wereldreizen maakt en dansvloeren laat volstromen met trance-, techno- en housemuziek. Hij behoort al jaren bij de wereldtop, die over het algemeen gedomineerd wordt door Nederlanders.

Het album As Above So Below van Ferry Corstens alias FERR is echter van een heel ander niveau. Hierop geen keiharde beats, maar pure verstilling. Corsten was moe van al het gereis en werkte thuis aan nieuwe muziek, als vader en echtgenoot. ‘In een chaotische wereld hebben we allemaal rust nodig’, aldus Corsten, die op deze plaat op creatieve wijze op zoek is gegaan naar kalmte en stabiliteit.

De uitkomst is verrassend goed. As Above So Below is een écht ambient-album met een rustige, lang uitgesponnen muziekstijl, inclusief elektronische instrumenten, zoals Wikipedia het genre omschrijft. Met weinig ritme en veel soundscapes. Kortom: Corsten heeft pure wegdroommuziek geproduceerd. Het maakt rustig. Voor sommige luisteraars zal deze muziek echter ronduit saai zijn. Hoe da..

