Nieuwe plaat van Leif de Leeuw Band is meer dan bluesrock alleen

Nog net konden ze hun nieuwe album presenteren, eind februari in de Boerderij, Zoetermeer. Met extra musici en zangeressen. Maar de weken erna zat elke artiest thuis, ook Leif de Leeuw, al jaren de gitarist van het jaar, volgens de lijstjes van bladen in de Benelux.

Gelukkig kon de ‘Leif de Leeuw Band plays Allman Brothers Band’ als tournee net wel worden afgemaakt. Er is dus wel een nieuwe cd, die bluesrock is, maar andere klankkleuren niet schuwt, zoals ‘Playing in A Band’, met naast De Gitaar een fijn hammondorgeltje. Ook leuk is de opener met na het akoestische ‘Baby James’ de volwassen ‘James’.

Tien nummers duren drie kwartier en daarin laat de zesmansformatie heel wat horen. Leif de Leeuw (gitaar), Sem Jansen (gitaar, zang), Tim Koning (drums), Joram Bemelmans (drums), Jelte Noordveld (toetsen) en Boris Oud (bas) komen op toeren in ‘Do Me Wrong’, een traag nummer met slepende zang en ijle toetsen en snaren. Nog zo’n langzame verrukking is ‘Running’, of de elektrische piano in ‘The..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .