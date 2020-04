De jazz van het Yuri Honing Acoustic Quartet zoekt altijd naar urgentie

Vanaf het eerste optreden van dit Yuri Honing Acoustic Quartet was duidelijk dat het deze vier musici menens is. Ze maken hun muziek geconcentreerd en proberen hun publiek slechts te behagen door de kwaliteit van hun spel zelf. Honing haalt in zijn composities nadrukkelijk de rust en de stilte naar boven; met weinig noten zegt hij veel. In zijn muziek zoekt hij naar waarheid en urgentie en met ..

Bluebeard is de derde cd van dit kwartet en een voorlopig hoogtepunt. Thematisch vertelt de muziek het verhaal van Koning Blauwbaard die zijn zeven vrouwen vermoordde. De stukken klinken af en toe dreigend en onheilspellend, maar de verfijnde harmonieën hebben zeker ook een troostende en helende functie.

