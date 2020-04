Een Amerikaans requiem

Als een dief in de nacht. Dat gevoel kreeg je precies een week geleden. Opeens was het daar, online op zijn website. Een lied van 16.56 minuten.

Geen videoclip of bewegend beeld werd toegevoegd, er was alleen een portret in zwart-wit. Een bekend hoofd, dat van president John F. Kennedy. De dag van diens dood is in dit lied uitgangspunt voor een bezinning op de Amerikaanse cultuur. De songtitel ‘Murder Most Foul’ verwijst naar Hamlet van Shakespeare en een boek over de moord.

De tekst is lang, een indeling in strofen en refrein is er niet. Het gaat met geen woord over corona. Het werkstuk werd eerder gemaakt, maar is nu vrijgegeven. Toch voelt iedere luisteraar aan dat dit muzikaal gedicht zonder de uitbraak van het virus het daglicht nog niet had gezien. Duiding ontbreekt. Wel is er een publieke boodschap van iemand die normaliter een in stilzwijgen gehuld myste..

