Anderhalf jaar geleden bracht de christelijke zangeres Delise haar debuutalbum Bladzijde 1 uit. In haar popliedjes ging ze op zoek naar diepere lagen. Afgelopen week bracht ze het vervolg uit, de ep Kleine dingen, met zes heel diverse nummers.

Zangeres Delise: 'De moeilijke weg is niet altijd de slechtste.' (beeld Delise Music)

Hoe kijk je terug op het uitbrengen van je debuutalbum?

‘Het heeft een mooi bodempje gelegd. Ik was benieuwd hoe het album ontvangen zouden worden. Ik kan dingen met een bepaalde interpretatie op muziek zetten, maar wat zijn dan de vragen die je terug krijgt? Wat voor mensen gaan er luisteren? Het is een mooie leerschool, zo’n eerste album. We kozen ook bewust voor Nederlandstalige singer/songwriter-pop, met hier en daar wat folk. M’n debuutalbum..

