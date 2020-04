Fijne melodieuze technopop van The Weeknd, maar diepgang mist

The Weeknd, de artiestennaam van de Canadees-Ethiopische Abel Makkonen Tesfaye (30), brak in Nederland in 2014 door met de hit ‘Love Me Harder’.

Er zouden er meer volgen, stuk voor stuk nummers die opvallen door de strakke productie, de dansbare beats, de grote hitgevoeligheid: ‘Can’t Feel My Face’, ‘I Feel It Coming’ (met Daft Punk) en ‘Pray For Me’ (met Kendrick Lamar), de soundtrack van de blockbusterfilm Black Panther. Kortom, je kunt Tesfaye als het om melodieuze technopop gaat, om een boodschap sturen. Zijn nieuwe, vierde..

In de veertien songs deelt The Weeknd z’n leven, wel veelal door een autocue - een stemvervormer - ingezongen. Dat leven bestaat uit drugs en een snufje religie (‘I used to pray when I was sixteen’, zingt hij in ‘Snowchild’). Hij groeide op in de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk, maar van z’n geloof lijkt weinig over. Hij zingt in ‘Faith’, dat over drugs gaat, dat z’n geloof verdwenen is. Daarmee i..

