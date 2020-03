Franse Soulzanger Ben L’Oncle Soul is nu ook een hiphopper

De Franse soulzanger Ben L’Oncle Soul, geboren in Tours, kreeg in Nederland enige bekendheid na zijn titelloze album uit 2010. Dat was een fris album vol soul, pop en jazz. Zijn cover van The White Stripes, ‘Seven Nation Army’, klinkt nog altijd op de radio.

Met zijn nieuwe plaat Addicted To You houdt de zanger en componist vast aan die stijlen, maar voegt hij genres als electro, hiphop en reggae toe. Wat je dan krijgt? In ieder geval een swingend en vrolijk geheel. Mocht u komende zomer naar Frankrijk op vakantie gaan (hopelijk staat het coronavirus dan niets meer in de weg), dan kan deze soulmuziek een fijne toegift zijn tijdens uw reis ..

Op Addicted To You is het (bijna) allemaal Engels wat de klok staat. Dat is niet erg, maar het klinkt mede daardoor allemaal wat commerciëler. Het nummer ‘All My Life’, in samenwerking met de franse hiphopband IAM, is een van de uitzonderingen en is hét hoogtepunt.

